Украина готова в любой момент провести обмен удерживаемыми, - Денисова

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Украина готова в любой момент провести обмен пленных с РФ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook омбудсмена.

Денисова напомнила, что обменялась списками политзаключенных с уполномоченной по правам человека РФ и готова к продолжению диалога.

"Идет процесс договоренностей (по обмену, - ред.). Как в минском формате, так и в нормандском формате встретились советники президентов в Париже, после этого замглавы офиса президента (Вадим Пристайко, - ред.) заявил, что есть намерения по обмену. Мы обменялись списками с уполномоченной по правам человека РФ удерживаемых лиц и мы готовим этот вопрос со стороны гуманитарного права, международных гуманитарных норм. Поэтому мы готовы в любой момент, Украина", - заявила она.

Отметим, специальный представитель США Курт Волкер надеется, что Россия согласится на обмен пленными с Украиной. Волкер отметил, что это могло бы стать результатом прямого взаимодействия президентов Зеленского и Путина.

Как известно, недавно Зеленский и Путин провели первый телефонный разговор. В Офисе президента заявили, что стороны говорили об освобождении политзаключенных Кремля и прекращении войны на Донбассе.