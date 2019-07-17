Україна готова в будь-який момент провести обмін утримуваними, - Денісова

Український омбудсмен Людмила Денисова заявила, що Україна готова в будь-який момент провести обмін полонених з РФ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook омбудсмена.

Денісова нагадала, що обмінялась списками політв'язнів з уповноваженою з прав людини РФ і готова до продовження діалогу.

"Йде процес домовленостей (щодо обміну, - ред.). Як в мінському форматі, так і в нормандському форматі зустрілися радники президентів в Парижі, після цього заступник голови офісу президента (Вадим Пристайко, - ред.) заявив, що є наміри обміну. Ми обмінялися списками з уповноваженою з прав людини РФ утримуваних осіб і ми готуємо це питання з боку гуманітарного права, міжнародних гуманітарних норм. Тому ми готові в будь-який момент, Україна", - заявила вона.

Зазначимо, спеціальний представник США Курт Волкер сподівається, що Росія погодиться на обмін полоненими з Україною. Волкер зазначив, що це могло б стати результатом прямої взаємодії президентів Зеленського та Путіна.

Як відомо, нещодавно Зеленський та Путін провели першу телефонну розмову. В Офісі президента заявили, що сторони говорили про звільнення політв'язнів Кремля та припинення війни на Донбасі.