Украина готова к любому развитию событий, - Ермак

"Действия наших международных партнеров бесценны в укреплении оборонных способностей Украины. При этом Украина готова к любому развитию событий", - подчеркивает руководитель ОП.

Кроме того, по его словам, сегодня украинская армия подготовлена ​​гораздо лучше, чем когда-либо раньше.

"Мы системно работаем над укреплением энергетической, продовольственной и финансовой безопасности Украины, усиливаем меры по защите критической инфраструктуры. Работаем над внедрением уже принятых решений по стимулированию экономики и над новыми мерами поддержки наших предприятий и украинских граждан. Постоянно координируем действия с иностранными коллегами. Мы работаем как единый механизм", - объясняет Ермак.

Очевидно, говорит Ермак, сегодня Украине нужны надежные международные гарантии безопасности - не только сегодня, не только теперь.

"Подчеркиваю: Украина борется за долгосрочные гарантии безопасности, чтобы украинские граждане могли с уверенностью смотреть в завтрашний день. Мы спокойны, уверены и сильны. Сильные, потому что вместе", - отмечает руководитель ОП.