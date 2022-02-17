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Україна готова до будь-якого розвитку подій, - Єрмак

Автор: Наталія Гурковська

За минулий рік кардинально посилилась підтримка з боку міжнародних партнерів: останніми тижнями вони безпрецедентно збільшили допомогу задля посилення Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог голови Офісу президента Андрія Єрмака на сайті lb.ua.

"Дії наших міжнародних партнерів є безцінними у зміцненні оборонних спроможностей України. При цьому Україна готова до будь-якого розвитку подій", - підкреслює керівник ОП.

Крім того, за його словами, сьогодні українська армія підготовлена набагато краще, ніж будь-коли раніше.

"Ми системно працюємо над зміцненням енергетичної, продовольчої та фінансової безпеки України, посилюємо заходи з захисту критичної інфраструктури. Працюємо над впровадженням вже ухвалених рішень щодо стимулювання економіки та над новими заходами підтримки наших підприємств та українських громадян. Постійно координуємо дії з іноземними колегами. Ми працюємо як єдиний механізм", - пояснює Єрмак.

Очевидно, каже Єрмак, сьогодні Україні потрібні надійні міжнародні гарантії безпеки - не лише на сьогодні, не тільки тепер.

"Підкреслюю: Україна бореться за довгострокові гарантії безпеки, аби українські громадяни могли з упевненістю дивитися у завтрашній день. Ми спокійні, впевнені та сильні. Сильні, бо разом", - наголошує керівник ОП.

Як повідомлялося, раніше Андрій Єрмак заявляв, що переважна більшість українців повністю усвідомлює необхідність захищати власну державу.

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Андрій Єрмак