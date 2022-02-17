Украинцы полностью осознают необходимость защищать собственную страну, - Ермак

"Если бы они не делали это каждый раз, их государство уже давно прекратило бы свое существование. Они не раз оказывались на грани сокрушительного поражения, но всегда побеждали. И научились биться до последнего и воспринимать эту угрозу как повседневную данность. Но они не просто выжили во враждебном окружении, но и смогли добиться чрезвычайных экономических успехов и высокого уровня жизни", - уверяет глава Офиса президента.

По его словам, государственность Украины тоже рождалась в невероятных испытаниях. Миллионы украинцев веками мечтали о свободе и возможности самим определять свою судьбу. И никакие испытания их не сломают в будущем.

"Чем отличаются успешные люди и успешные страны? Они всегда четко понимают, к чему стремятся. Выбирают цель и вместе планируют шаги по ее достижению. Поэтому мы продолжаем строить сильную Украину, которую уважают, и с интересами которой считаются во всем мире. Наш выбор - единение не в словах, а в действиях. Украинский народ - единственная мощная сила в это сложное время для страны", - подчеркивает Ермак.

Он не отрицает, что украинцы сегодня находятся под огромным давлением.

"Но мы несгибаемы. И мы уже научились давить в ответ и отстаивать собственную позицию. Ведь никто не сделает это за нас", - уверен глава ОП.