Украина готова на компромисс по делу о скандальном футбольном матче со Швейцарией

Украина готова пойти на компромисс со Спортивным арбитражным судом Лозанны (CAS) по делу о техническом поражении национальной сборной по футболу в матче Лиги наций против Швейцарии. Украинская сторона согласится с решением определить победителя путем жеребьевки.
Об этом в эфире канала "Футбол 1" заявил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
Он отметил, что Украина не согласна с техническим поражением.
"С нашей стороны мы предлагаем главную задачу - сыграть матч на футбольном поле. Для этого важно, чтобы УЕФА принял такое решение. Если же совсем не получится найти даты для игры, тогда уже жеребьевка рассудит. Это тоже будет решение, с которым мы согласимся, как со справедливым", - сказал Павелко.
Напомним, матч Швейцария-Украина должен был состояться 17 ноября, однако из-за вспышки кронавируса в украинской сборной врач Люцерна поместил команду на карантин. Впоследствии УЕФА засчитал сборной Украине техническое поражение 0:3. При этом такой результат опустил Украину на последнее место в турнирной таблице, что означает понижение в классе.
Ранее РБК-Украина писало, что тренер украинской сборной Андрей Шевченко считает переигровку матча со Швейцарией лучшим решением.