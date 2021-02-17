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Украина готова на компромисс по делу о скандальном футбольном матче со Швейцарией

Автор: Игорь Литвиненко

Украина готова пойти на компромисс со Спортивным арбитражным судом Лозанны (CAS) по делу о техническом поражении национальной сборной по футболу в матче Лиги наций против Швейцарии. Украинская сторона согласится с решением определить победителя путем жеребьевки.

Об этом в эфире канала "Футбол 1" заявил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Он отметил, что Украина не согласна с техническим поражением.

"С нашей стороны мы предлагаем главную задачу - сыграть матч на футбольном поле. Для этого важно, чтобы УЕФА принял такое решение. Если же совсем не получится найти даты для игры, тогда уже жеребьевка рассудит. Это тоже будет решение, с которым мы согласимся, как со справедливым", - сказал Павелко.

Напомним, матч Швейцария-Украина должен был состояться 17 ноября, однако из-за вспышки кронавируса в украинской сборной врач Люцерна поместил команду на карантин. Впоследствии УЕФА засчитал сборной Украине техническое поражение 0:3. При этом такой результат опустил Украину на последнее место в турнирной таблице, что означает понижение в классе.

Ранее РБК-Украина писало, что тренер украинской сборной Андрей Шевченко считает переигровку матча со Швейцарией лучшим решением.

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