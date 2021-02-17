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Україна готова на компроміс у справі про скандальний футбольний матч зі Швейцарією

Автор: Ігор Литвиненко

Україна готова піти на компроміс зі Спортивним арбітражним судом Лозанни (CAS) у справі про технічну поразку національної збірної з футболу в матчі Ліги націй проти Швейцарії. Українська сторона погодиться з рішенням визначити переможця шляхом жеребкування.

Про це в ефірі каналу "Футбол 1" заявив голова Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Він зазначив, що Україна не згодна з технічною поразкою.

"З нашого боку ми пропонуємо головне завдання - зіграти матч на футбольному полі. Для цього важливо, щоб УЄФА прийняв таке рішення. Якщо ж зовсім не вийде знайти дати для гри, тоді вже жеребкування розсудить. Це теж буде рішення, з яким ми погодимося, як зі справедливим", - сказав Павелко.

Нагадаємо, матч Швейцарія-Україна повинен був відбутися 17 листопада, проте через спалах коронавірусу в українській збірній лікар Люцерна помістив команду на карантин. Згодом УЄФА зарахував збірної Україні технічну поразку 0:3. При цьому такий результат опустив Україну на останнє місце в турнірній таблиці, що означає пониження в класі.

Раніше РБК-Україна писало, що тренер української збірної Андрій Шевченко вважає, перегравання матчу зі Швейцарією кращим рішенням.

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