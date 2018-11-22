Україна готова 27 листопада забрати в'язнів із тюрем окупованого Донбасу, - Геращенко

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Україна пропонує визначити КПВВ, на якому Денісова зможе забрати в'язнів

Україна готова 27 листопада 2018 року забрати в'язнів із тюрем окупованого Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого віце-спікера парламенту, учасника переговорів контактної групи Ірини Геращенко у Facebook.

За словами Геращенко, сьогодні, 22 листопада, у рамках засідання гуманітарної підгрупи контактної групи, Україна пропонує визначити КПВВ, на якому український омбудсмен Людмила Денісова зможе забрати в'язнів. Мова йде про тих осіб, які були засуджені ще до початку війни на Донбасі і хочуть відбувати покарання в Україні.

"Ми пропонуємо 27 листопада забрати тих засуджених за кримінальними злочинами ще до початку війни, які знаходяться в тюрмах Донбасу і хочуть відбувати покарання в Україні. Омбудсмен Людмила Денісова і представники її офісу готові 27 листопада забрати цих засуджених на КПВВ, яке пропонуємо сьогодні визначити на гуманітарній групі", - написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новим представником України в Тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі призначено Євгена Марчука, який до цього входив до складу безпекової підгрупи.

Крім того, Геращенко писала, що Україна сьогодні на засіданні контактної групи буде вимагати від Росії розпустити всі нелегітимні інститути на тимчасово окупованій території Донбасу.