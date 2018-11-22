Фото: Евгений Марчук (УНИАН)

Украину в Трехсторонней контактной группе будет представлять Евгений Марчук

Украину в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе будет представлять Евгений Марчук. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-спикера Верховной рады, представителя президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирину Геращенко.

"Нашу позицию в ТКГ отныне будет жестко отстаивать Евгений Кириллович Марчук. Накануне президент Порошенко назначил Марчука представителем Украины в ТКГ", - написала она у себя на странице в Facebook.

Марчук занимал должность первого руководителя Службы безопасности Украины в 1991-1994 годах, премьер-министра в 1995-1996, министра обороны в 2003-2004, а также был депутатом Верховной рады нескольких созывов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 2 октября Кучма завершил работу в ТКГ по Донбассу.

Отметим, что временно на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Украину представляв дипломат Руслан Демченко.