Украина - Германия: прогноз на матч Лиги наций УЕФА

Между национальными командами Украины и Германии состоится матч третьего тура Лиги наций УЕФА. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть поединок можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".

10 октября 21:45

Киев, НСК "Олимпийский"

Букмекеры считают Германию безоговорочным фаворитом матча. Так, успех команды Йоахима Лева оценивается в 1,28, а на победу Украины ставки принимают с коэффициентом 9,50. Ничейный результат - 5,00.

Специалисты уверены, что матч будет результативным. Ожидается, что обе команды забьют в первом тайме, коэффициент - 4,50. Наиболее вероятный счет - 2:0 за 7,00, 2:1 и 3:0 за 8,50 в пользу немцем, а также ничья 1:1, которую оценили в 9,50.

После двух туров в Лиге наций подопечные Андрея Шевченко занимают 2 место в своей группе. В первой игре "сине-желтые" обыграли Швейцарию (2:1), однако затем крупно уступили Испании (0:4). Немецкая сборная сыграла с Испанией и Швейцарией с одинаковым счетом 1:1, и идет на 3 месте.