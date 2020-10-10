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Украина - Германия: смогут ли "сине-желтые" оправиться после сокрушительного поражения

Киев, Суббота 10 октября 2020 08:57
Украина - Германия: смогут ли "сине-желтые" оправиться после сокрушительного поражения
Автор: Вера Олейник

Сборная Украины примет Германию в рамках группового этапа Лиги наций. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть матч можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Букмекеры продолжают давать неутешительные прогнозы для команды Шевченко. Недавно "сине-желтые" потерпели крупнейшее поражение в своей истории.

10 октября 21:45
Киев, НСК "Олимпийский"

Команда Андрея Шевченко получила семь мячей - столько национальная сборная не пропускала никогда. И с таким бэкграундом готовится к официальным матчам в Лиге наций против Германии и Испании. Товарищеской встречей с действующими чемпионами мира тренерский штаб "сине-желтых" хотел проверить свои силы накануне игр с топовыми командами, но неожиданно столкнулся с кадровой катастрофой.

Играя против победителя ЧМ-2018 сборная Украины не смогла выставить свой лучший состав, чтобы хоть как-то попытаться конкурировать с ним. Из-за травм и положительных тестов на коронавирус вне игры оказалось больше половины основного состава. В распоряжении Шевченко остался лишь один вратарь - динамовец Георгий Бущан. Поэтому резервным вратарем в игре против французов был заявлен тренер команды Александр Шовковский.

Статистика противостояний

За всю историю встреч украинская команда ни разу не выигрывала у бундестим. В шести играх немцы побеждали трижды. Примечательно, что Украина никогда не проигрывала Германии на своем поле, все три ничейных результата были зафиксированы в домашних матчах.

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