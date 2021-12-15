Украина, Германия и Франция общими усилиями возвращают РФ за стол переговоров, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал встречу с лидерами Германии и Франции важным политическим сигналом. По его словам, таким образом объединяются усилия по возвращению России за стол переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

"Эта встреча (президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона с канцлером Германии Олафом Шольцем - ред.) - важный политический сигнал", - написал министр.

Он добавил, что на переговорах с лидерами Франции и Германии Зеленский донес позиции украинской стороны. Глава государства также подчеркнул, что Украина при любых обстоятельствах будет бороться за свои интересы.

"Партнеры видят, что именно РФ обостряет ситуацию и блокирует регулирование. Совместными усилиями возвращаем РФ за стол переговоров", - резюмировал Кулеба.