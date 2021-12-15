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Україна, Німеччина і Франція спільними зусиллями повертають РФ за стіл переговорів, - Кулеба

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав зустріч з лідерами Німеччини та Франції важливим політичним сигналом. За його словами, таким чином об'єднуються зусилля по поверненню Росії за стіл переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.

"Ця зустріч (президентів України та Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона з канцлером Німеччини Олафом Шольцем - ред.) - важливий політичний сигнал", - написав міністр.

Він додав, що на переговорах з лідерами Франції та Німеччини Зеленський доніс позиції української сторони. Глава держави також підкреслив, що Україна за будь-яких обставин буде боротися за свої інтереси.

"Партнери бачать, що саме РФ загострює ситуацію і блокує регулювання. Спільними зусиллями повертаємо РФ за стіл переговорів", - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, 15 грудня у Брюсселі пройшла зустріч "нормандської трійки" - Зеленського, Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона. Лідери обговорювали врегулювання конфлікту на Донбасі.

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ФранціяРосійська ФедераціяГерманияДмитро Кулеба