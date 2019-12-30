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Україна і "Газпром" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі

Новини » Політика     30.12.2019 - 14:32
Україна і "Газпром" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Документ відкриває шлях до укладення довгострокових договорів на транспортування газу

Російський "Газпром" і українська сторона підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра юстиції України Іван Ліщину в Facebook.

Документ відкриває шлях до укладення довгострокових договорів на транспортування газу.

"Україна і "Газпром" підписують мирову угоду в інвестиційному арбітражі", - написав Ліщина.

Він також розмістив фотографію документа, на якому стоять підписи представника "Газпрому" Олени Бурмістрової та міністра юстиції України Дениса Малюськи.

Україна і &quot;Газпром&quot; підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражіФото (facebook.com/ivan.lishchyna)

Ліщина додав, що "підписання угоди відкриває шлях для укладання довгострокових договорів на транспортування газу між "Нафтогазом" і "Газпромом", до яких прагнула Україна".

Україна і &quot;Газпром&quot; підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі

Раніше глава оператора Газотранспортної системи України" Сергій Макогон заявив, що чотириденний переговорний марафон з "Газпромом" завершився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Відні п'ятий день тривають переговори щодо газу між Україною і РФ. Вони почалися в четвер і йшли всі вихідні, продовжаться вдень 30 грудня.

У суботу пізно ввечері голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що в переговорах є певний прогрес, але узгоджених текстів угод поки що немає - "боротьба йде за кожну кому".

У Відні п'ятий день тривають переговори щодо газу між Україною і РФ Керівництво "Газпрому" і українських відомств приєдналися до переговорів у Відні
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