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Украина не может гарантировать свою безопасность без стратегии по РФ, - Кулеба

Автор: Марианна Присяжнюк, Игорь Литвиненко

Украина не может гарантировать собственную безопасность без стратегии по отношению к Российской Федерации. Украине нужно научиться жить с РФ.

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Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, мирное сосуществование - это лишь краткосрочная цель Украины в отношениях с Россией.

"Любой человек, который способен трезво мыслить, понимает, что без стратегии по Российской Федерации мы не можем гарантировать нашу безопасность и четко выстраивать стратегические перспективы развития нашей экономики... Мы должны научиться жить с той Россией, которую мы имеем под боком и для этого надо трезво оценить ситуацию", - сказал Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба сообщал, что МИД России отказывается идти на контакт с украинской стороной в любом формате.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что готов к диалогу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Отметим, Кулеба назвал борьбу с российской агрессией главным приоритетом в работе Министерства иностранных дел Украины на 2021 год. Всего таких приоритетов у МИД семь.

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