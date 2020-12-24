ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Борьба с агрессией РФ и наращивание экспорта: Кулеба назвал приоритеты МИД

Киев, Четверг 24 декабря 2020 11:02
Борьба с агрессией РФ и наращивание экспорта: Кулеба назвал приоритеты МИД
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко, Марианна Присяжнюк

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал приоритеты МИД на 2021 год. Всего министерство будет иметь семь приоритетных направлений.

Об этом Кулеба заявил на брифинге в четверг, 24 декабря.

Среди приоритетов министр выделил:

  1. Противодействие российской агрессии и укрепления национальной безопасности государства;
  2. Помощь Министерству здравоохранению в защите граждан в условиях глобальной пандемии коронавируса;
  3. Запуск Крымской платформы;
  4. Разработка и создание качественно новой государственной политики в отношении иностранных украинцев;
  5. Продвижение и наращивание украинского экспорта в мире и привлечения иностранных инвестиций;
  6. Тема энергетики - укрепление позиций Украины в сфере, в частности водородной энергетики.
  7. Расширение отношений с африканским континентом, а также продолжение взаимодействий со странами украинского региона.

Напомним, на прошлой неделе состоялась масштабная конференция с участием руководителей дипломатических ведомств Украины. На ней президент Владимир Зеленский поручил МИД разработать модель эффективной работы послов. По его словам, новоназначенные послы должны показывать результат через полгода после назначения.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика МИД УкраиныДмитрий Кулеба

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь