Україна не може гарантувати свою безпеку без стратегії по РФ, - Кулеба

Україна не може гарантувати власну безпеку без стратегії стосовно Російської Федерації. Україні потрібно навчитися жити з РФ.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, мирне співіснування - це лише короткострокова мета України у відносинах з Росією.

"Будь-яка людина, який здатний тверезо мислити, розуміє, що без стратегії Російської Федерації ми не можемо гарантувати нашу безпеку і чітко вибудовувати стратегічні перспективи розвитку нашої економіки... Ми повинні навчитися жити з тією Росією, яку ми маємо під боком і для цього треба тверезо оцінити ситуацію", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба повідомляв, що МЗС Росії відмовляється йти на контакт з українською стороною в будь-якому форматі.

Пізніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що готовий до діалогу зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

Зазначимо, Кулеба назвав боротьбу з російською агресією головним пріоритетом в роботі Міністерства закордонних справ України на 2021 рік. Всього таких пріоритетів у МЗС сім.