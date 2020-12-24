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Україна не може гарантувати свою безпеку без стратегії по РФ, - Кулеба

Автор: Маріанна Присяжнюк, Игорь Литвиненко

Україна не може гарантувати власну безпеку без стратегії стосовно Російської Федерації. Україні потрібно навчитися жити з РФ.

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Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, мирне співіснування - це лише короткострокова мета України у відносинах з Росією.

"Будь-яка людина, який здатний тверезо мислити, розуміє, що без стратегії Російської Федерації ми не можемо гарантувати нашу безпеку і чітко вибудовувати стратегічні перспективи розвитку нашої економіки... Ми повинні навчитися жити з тією Росією, яку ми маємо під боком і для цього треба тверезо оцінити ситуацію", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба повідомляв, що МЗС Росії відмовляється йти на контакт з українською стороною в будь-якому форматі.

Пізніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що готовий до діалогу зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

Зазначимо, Кулеба назвав боротьбу з російською агресією головним пріоритетом в роботі Міністерства закордонних справ України на 2021 рік. Всього таких пріоритетів у МЗС сім.

Прогноз погоди
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