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Украина и "гарантии безопасности". Блинкен и Лавров созвонились: что обсудили

Автор: Анастасия Рокитна

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Они, в частности, обсудили Украину и "гарантии безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

Лавров заявил, что заявления о российской агрессии против Украины якобы поощеряют власти Украины к саботажу Минских соглашений.

Как отметил глава российского МИД, реакция Вашингтона и Брюсселя на переданные нами проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по "гарантиям безопасности" игнорирует ключевые для РФ положения, прежде всего о нерасширении Альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей.

"Лавров напомнил о недопустимости действий, нарушающих принятые на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности в Евро-Атлантике", - говорится в заявлении МИД РФ.

Обновлено: в пресс-службе Госдепа сообщили, что Блинкен обсудил с Лавровым угрозу вторжения в Украину на следующей неделе.

"Секретарь четко дал понять, что дипломатический путь к урегулированию кризиса остается открытым, но это потребует от Москвы деэскалации и участия в добросовестных дискуссиях. Он повторил, что если Москва пойдет на путь агрессии и вторгнется в Украину, это приведет к решительному, массированному и единому трансатлантическому ответу", - говорится в сообщении.

Напомним, в Белом доме вчера заявили, что Россия может начать вторжение в Украину во время Олимпиады. То есть на следующей неделе.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для этого нужны 100%-е доказательства.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраинаЭнтони БлинкенЛавров