Украина и "гарантии безопасности". Блинкен и Лавров созвонились: что обсудили

Лавров заявил, что заявления о российской агрессии против Украины якобы поощеряют власти Украины к саботажу Минских соглашений.

Как отметил глава российского МИД, реакция Вашингтона и Брюсселя на переданные нами проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по "гарантиям безопасности" игнорирует ключевые для РФ положения, прежде всего о нерасширении Альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей.

"Лавров напомнил о недопустимости действий, нарушающих принятые на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности в Евро-Атлантике", - говорится в заявлении МИД РФ.

Обновлено: в пресс-службе Госдепа сообщили, что Блинкен обсудил с Лавровым угрозу вторжения в Украину на следующей неделе.

"Секретарь четко дал понять, что дипломатический путь к урегулированию кризиса остается открытым, но это потребует от Москвы деэскалации и участия в добросовестных дискуссиях. Он повторил, что если Москва пойдет на путь агрессии и вторгнется в Украину, это приведет к решительному, массированному и единому трансатлантическому ответу", - говорится в сообщении.