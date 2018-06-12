Парубий провел встречу с главой Сената Франции Жераром Ларше
Украина и Франция заявили о необходимости усиления межпарламентского сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады Украины.
Так, председатель ВР Андрей Парубий во время официального визита во Францию встретился с главой Сената Жераром Ларше.
"Стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений Украины и Франции в разных сферах и отметили необходимость дальнейшего усиления межпарламентского сотрудничества", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Парубий призвал французский бизнес обратить внимание на украинский рынок. "Мы готовы способствовать приходу в Украину французских инвестиций и предприятий", - подчеркнул спикер украинского парламента.