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Украина и Франция заявили о необходимости усиления межпарламентского сотрудничества

НовостиПолитика    12.06.2018 - 21:37
Фото: Парубий и Ларше (rada.gov.ua)
Фото: Парубий и Ларше (rada.gov.ua)

Парубий провел встречу с главой Сената Франции Жераром Ларше

Украина и Франция заявили о необходимости усиления межпарламентского сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады Украины.

Так, председатель ВР Андрей Парубий во время официального визита во Францию ​​встретился с главой Сената Жераром Ларше.

"Стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений Украины и Франции в разных сферах и отметили необходимость дальнейшего усиления межпарламентского сотрудничества", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Парубий призвал французский бизнес обратить внимание на украинский рынок. "Мы готовы способствовать приходу в Украину французских инвестиций и предприятий", - подчеркнул спикер украинского парламента.

Парубий будет находиться с рабочим визитом в Великобритании 12-15 июня Парубий подписал ратификацию соглашения с Францией по единой системе авиабезопасности
Теги публикации: Франция, Андрей Парубий, Украина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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