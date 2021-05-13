Украина и Франция подпишут стратегические соглашения на 1,3 млрд евро

Сообщается, что сейчас французский министр находится с визитом в Киеве. Цель приезда - укрепить экономические связи между Украиной и Францией.

"Наши экономические отношения очень динамичны, и мы на правильном пути. Я хочу привести вам одну единственную цифру: в 2020 году общий объем торговли между Францией и Украиной достиг 1,6 млрд евро - очень важная сумма, которая остается устойчивой, несмотря на кризис, связанный с COVID-19", - отметил Ле Мэр.

По его словам, во время его визита Франция подпишет с Украиной четыре соглашения на общую сумму 1,3 млрд евро.

"И хочу отметить один ключевой момент: эти проекты будут способствовать улучшению условий жизни украинцев. Речь идет о питьевой воде, мобильности, безопасности и гражданской защите", - добавил министр.