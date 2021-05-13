Украина и Франция подпишут стратегические соглашения на 1,3 млрд евро

Украина и Франция в ближайшее время подпишут стратегические соглашения на 1,3 млрд евро. Эти проекты будут способствовать улучшению условий жизни украинцев.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр.
Сообщается, что сейчас французский министр находится с визитом в Киеве. Цель приезда - укрепить экономические связи между Украиной и Францией.
"Наши экономические отношения очень динамичны, и мы на правильном пути. Я хочу привести вам одну единственную цифру: в 2020 году общий объем торговли между Францией и Украиной достиг 1,6 млрд евро - очень важная сумма, которая остается устойчивой, несмотря на кризис, связанный с COVID-19", - отметил Ле Мэр.
По его словам, во время его визита Франция подпишет с Украиной четыре соглашения на общую сумму 1,3 млрд евро.
"И хочу отметить один ключевой момент: эти проекты будут способствовать улучшению условий жизни украинцев. Речь идет о питьевой воде, мобильности, безопасности и гражданской защите", - добавил министр.
Напомним, в прошлом году Украина и Франция договорились о сотрудничестве по инфраструктурным проектам. В частности, о строительстве завода по очистке воды в Мариуполе.
Ранее сообщалось, что до конца первого полугодия ожидается визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину.