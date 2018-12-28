Украина и Франция подпишут кредитное соглашение на 64 млн евро

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В рамках соглашения предусмотрено строительство в Мариуполе современных фильтровальных станций

Украина и Франция подпишут межправительственное кредитное соглашение на 64 млн евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В рамках соглашения предусмотрено строительство и внедрение в Мариуполе современных фильтровальных станций, которые смогут осуществлять очистку воды и обеспечить водоснабжение для города.

Напомним, совет директоров Всемирного банка на заседании 18 декабря одобрил предоставление Украине финансовой гарантии (PBG) на сумму 750 млн долларов. По данным Минфина Украины, гарантия будет действовать 10 лет и позволит Украине получить международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном привлечения средств с рынка.

Гарантия на политику развития (PBG) - финансовый инструмент Мирового банка, который может быть использован правительством страны для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.

В НБУ отмечали, что программа МВФ позволит Украине справиться с пиковыми нагрузками на выплату внешних долгов в 2019-2020 годах, когда будет необходимо погасить 17 млрд долларов.