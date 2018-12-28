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Україна і Франція підпишуть кредитну угоду на 64 млн євро

Новини » Економіка    28.12.2018 - 18:25
Україна і Франція підпишуть кредитну угоду на 64 млн євро
Ілюстративне фото (twitter.com/Interactivecryp)

У рамках угоди передбачено будівництво в Маріуполі сучасних фільтрувальних станцій

Україна і Франція підпишуть міжурядову кредитну угоду на 64 млн євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

У рамках угоди передбачено будівництво і впровадження у Маріуполі сучасних фільтрувальних станцій, які зможуть здійснювати очищення води і забезпечити водопостачання для міста.

Україна і Франція підпишуть кредитну угоду на 64 млн євро

Нагадаємо, рада директорів Світового банку на засіданні 18 грудня схвалила надання Україні фінансової гарантії (PBG) на суму 750 млн доларів. За даними Мінфіну України, гарантія діятиме 10 років і дозволить Україні отримати міжнародне фінансування на більш сприятливих умовах, ніж при самостійному залучення коштів з ринку.

Гарантія на політику розвитку (PBG) - фінансовий інструмент Світового банку, який може бути використаний урядом країни для отримання бюджетної підтримки за результатами впровадження програм стратегічних та інституціональних реформ.

В НБУ відзначали, що програма МВФ дозволить Україні впоратися з піковими навантаженнями на виплату зовнішніх боргів в 2019-2020 роках, коли буде необхідно погасити 17 млрд доларів.

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