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Украина и Франция опровергли фейк России о захвате самоходных гаубиц Caesar

Новина українською →
Суббота 25 июня 2022 01:40
Украина и Франция опровергли фейк России о захвате самоходных гаубиц Caesar Фото: Украина и Франция опровергли фейк России о захвате самоходных гаубиц Caesar (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Генштаб вооруженных сил Франции назвал фейком информацию о том, что Россия захватила самоходные артиллерийские установки САУ Caesar в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ генштаба вооруженных сил Франции на запрос ТАСС.

О том, что Россия захватила установки Caesar, заявил французский политик Режис Кастельно в Telegram, а также Уралвагонзавод, который в комментариях попросил передать "благодарность президенту Макрону".

"Эта информация является ложной. Мы ее категорически отвергаем. Мы обсудили это с нашим украинским партнером", - говорится в сообщении генштаба.

Отметим, что российские СМИ распространили ответ генштаба вооруженных сил Франции сразу после опровержения фейка Украиной.

Как сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, источником информации о захвате САУ назван малоизвестный французский политик (вероятно член Коммунистической партии Франции, оппозиционер к действующему президенту этой страны) Режис де Кастельно.

Никаких подтверждений или доказательств он не приводит, а ссылается только на комментарий в своем Telegram-канале, который якобы оставили представители российского завода. Более того, эту новость не подтверждает даже "министерство нападения агрессора".

“Это доказательство того, что поставка Украине вооружения сильно бьет по нашему врагу и он пытается посеять среди французов недоверие к ВСУ и создать впечатление, что посылать оружие в нашу страну бесполезно”, - отмечается в сообщении.

Caesar - это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 километров.

Напомним, во время своего визита в Киев Макрон заявил, что Франция предоставит Украине еще шесть дополнительных самоходных артиллерийских установок "Цезарь".

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