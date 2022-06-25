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Україна і Франція спростували фейк Росії про захоплення самохідних гаубиць Caesar

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Субота 25 червня 2022 01:40
Україна і Франція спростували фейк Росії про захоплення самохідних гаубиць Caesar Фото: Україна і Франція спростували фейк Росії про захоплення самохідних гаубиць Caesar (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Генштаб Збройних сил Франції назвав фейком інформацію про те, що Росія захопила самохідні артилерійські установки САУ Caesar в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь генштабу збройных сил Франції на запит "ТАСС".

Про те, що Росія захопила установки Caesar, заявив французький політик Режіс Кастельно в Telegram, а також "Уралвагонзавод", який в коментарях попросив передати "подяку президенту Макрону".

"Ця інформація є неправдивою. Ми її категорично відкидаємо. Ми обговорили це з нашим українським партнером", - йдеться в повідомленні генштабу.

Зазначимо, що російські ЗМІ поширили відповідь генштабу збройних сил Франції відразу після спростування фейку Україною.

Як повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, джерелом інформації про захоплення САУ названо маловідомого французького політика (ймовірно член Комуністичної партії Франції, опозиціонер до чинного президента цієї країни) Режіса де Кастельно.

Жодних підтверджень або доказів він не наводить, а посилається тільки на коментар у своєму Telegram-каналі, який нібито залишили представники російського заводу. Щобільше, цю новину не підтверджує навіть "міністерство нападу агресора".

"Це доказ того, що постачання Україні озброєння сильно б'є по нашому ворогу і він намагається посіяти серед французів недовіру до ЗСУ і створити враження, що посилати зброю в нашу країну марно", - наголошується в повідомленні.

Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 кілометрів.

Нагадавши, під час свого візиту до Києва Макрон заявив, що Франція надасть Україні ще шість додаткових самохідних артилерійських установок"Цезар".

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