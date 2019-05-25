Украина формирует международный трибунал для рассмотрения дела моряков по сути

Международный трибунал по морскому праву будет рассматривать дело украинских военнопленных моряков по сути, так как считает это своей юрисдикцией. Украина уже формирует состав арбитражного трибунала, сообщила Оксана Золотарева, директор департамента международного права Министерства иностранных дел Украины, передает "Громадське".

По ее словам, в споре Украины и РФ в отношении агрессии в Керченском проливе теперь будут рассматриваться два дела. В частности, одно в Москве о якобы незаконном пересечении границы украинскими военными, второе - в арбитражном трибунале о нарушении РФ иммунитета украинских кораблей в открытых водах.

"Теперь мы формируем арбитражный суд в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву, состоящий из 5 арбитров, формируем его вместе с Российской Федерацией и затем он перейдет к рассмотрению дела по существу, то есть уже будет рассматриваться отдельно каждое нарушение и каждое действие РФ", - сказала Золотарева.

Также она добавила, что Международный трибунал четко определил, что военных действий со стороны украинцев не было, поэтому юрисдикция трибунала в большом споре по этому эпизоду есть.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Международный трибунал обязал РФ срочно освободить украинских моряков. Международный трибунал по морскому праву обязал Российскую Федерацию немедленно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом Российской Федерации о реальную готовность к прекращению конфликта с Украиной.

Дело об иммунитетах украинских кораблей и их экипажей, захваченных Россией в ноябре 2018 года, по сути будет рассматривать отдельный арбитраж, заявила замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.