Україна формує міжнародний трибунал для розгляду справи моряків по суті

Міжнародний трибунал з морського права буде розглядати справу українських військовополонених моряків по суті, оскільки вважає це своєю юрисдикцією. Україна вже формує склад арбітражного трибуналу, повідомила Оксана Золотарьова, директор департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, передає "Громадське".

За її словами, у суперечці України і РФ щодо агресії в Керченській протоці тепер будуть розглядатися дві справи. Зокрема, одна в Москві про нібито незаконний перетин кордону українськими військовими, друга - в арбітражному трибуналі про порушення РФ імунітету українських кораблів у відкритих водах.

"Тепер ми формуємо арбітражний суд згідно з конвенцією ООН з морського права, що складається з 5 арбітрів, формуємо його разом з Російською Федерацією і потім він перейде до розгляду справи по суті, тобто вже буде розглядатися окремо кожне порушення і кожна дія РФ", - сказала Золотарьова.

Також вона додала, що Міжнародний трибунал чітко визначив, що військових дій з боку українців не було, тому юрисдикція трибуналу у великій суперечці з цього епізоду є.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міжнародний трибунал зобов'язав РФ терміново звільнити українських моряків. Міжнародний трибунал з морського права зобов'пов'язав Російську Федерацію негайно звільнити два українських корабля і допоміжне судно, а також 24 моряків, які були затримані поблизу Керченської протоки в 2018 році.

Додамо, президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення українських моряків і кораблів може стати першим сигналом Російської Федерації про реальну готовність до припинення конфлікту з Україною.

Справа про імунітети українських кораблів та їх екіпажів, захоплених Росією в листопаді 2018 року, по суті буде розглядати окремий арбітраж, заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.