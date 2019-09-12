Украина и Финляндия подписали соглашение о взаимной защите информации

Украиной и Финляндская Республика подписали соглашение о взаимной защите информации с ограниченным доступом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Президента Украины Владимира Зеленского.

Сообщается, что с украинской стороны документ подписал председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, с финской - Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в Украине Пяйви Марит Лайне.

"Сегодня наши стороны подписали важный документ - Соглашение о взаимной охране информации с ограниченным доступом. Это создает новые возможности для сотрудничества органов безопасности, в частности в контексте противодействия гибридным угрозам со стороны Российской Федерации", - пояснил Зеленский.

Заключение данного Соглашения обусловлено необходимостью создания правовых основ защиты информации с ограниченным доступом, обмен которой, в случае необходимости, будет осуществляться между Украиной и Финляндской Республикой.

Отметим, что положениями договора предусмотрено определение компетентных органов безопасности, ответственных за выполнение Соглашения, сравнение грифов ограничения доступа, установление правил относительно обмена информацией с ограниченным доступом и требований в отношении предоставления доступа к такой информации, а также установлено обязательство сторон по обеспечению охраны информации с ограниченным доступом и принципы ее охраны.

Напомним, Зеленский сообщил, что Финляндия и Украина будут развивать военное сотрудничество между странами.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Владимир Зеленский надеется, что встреча в нормандском формате пройдет в сентябре текущего года. По словам президента, первым шагом для проведения встречи было освобождение военнопленных и политзаключенным'узников.