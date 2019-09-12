Україна та Фінляндія підписали угоду про взаємну охорону інформації

Україною та Фінляндська Республіка підписали угоду про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Президента України Володимира Зеленського.

Зазначається, що з української сторони документ підписав голова Служби безпеки України Іван Баканов, з фінської - Надзвичайний і Повноважний Посол Фінляндії в Україні Пяйві Маріт Лайне.

"Сьогодні наші сторони підписали важливий документ - Угоду про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом. Це створює нові можливості для співпраці безпекових органів, зокрема у контексті протидії гібридним загрозам з боку Російської Федерації", - пояснив Зеленський.

Укладення цієї Угоди зумовлене необхідністю створення правових засад захисту інформації з обмеженим доступом, обмін якою, у разі потреби, здійснюватиметься між Україною та Фінляндською Республікою.

Зазначимо, що положеннями договору передбачено визначення компетентних органів безпеки, відповідальних за виконання Угоди, порівняння грифів обмеження доступу, встановлення правил щодо обміну інформацією з обмеженим доступом та вимог стосовно надання доступу до такої інформації, а також унормовано зобов’язання сторін щодо забезпечення охорони інформації з обмеженим доступом та принципи її охорони.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Фінляндія та Україна будуть розвивати військове співробітництво між країнами.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Володимир Зеленський сподівається, що зустріч в нормандському форматі пройде у вересні поточного року. За словами президента, першим кроком для проведення зустрічі було звільнення військовополонених і політв'язнів.