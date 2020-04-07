Украина ежедневно выпускает 900 тысяч масок, - Зеленский 

Украина ежедневно выпускает 900 тысяч масок в связи с пандемией коронавируса. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Также, по его словам, Украина максимально наращивает отечественное производство тест-систем для подтверждения коронавируса.

“В течение этой недели мы ожидаем прибытия не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы. Параллельно мы максимально наращиваем отечественное производство - начинаем изготавливать собственные тест-системы ПЦР, а еще Украина ежедневно выпускает 900 тысяч масок”, - сообщил Зеленский.

Напомним, с 6 апреля в Украине вступили в действие новые карантинные правила, согласно которым запрещено появляться в общественных местах без масок.

Также РБК-Украина писало, что в Кабмине больше склоняются к ужесточению карантина, чем к смягчению. Пока правительство не намерено смягчать карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас говорить о завершении карантина в Украине рано. Он также заявил, что Украина находится на пороге пика эпидемии.