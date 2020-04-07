Україна щодня випускає 900 тисяч масок, - Зеленський

Україна щодня випускає 900 тисяч масок у зв'язку з пандемією коронавіруса. Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Також, за його словами, Україна максимально нарощує вітчизняне виробництво тест-систем для підтвердження коронавіруса.

“протягом цього тижня ми очікуємо прибуття не менше 7 літаків з Китаю і Південної Кореї. Вони доставлять в Україну тест-системи ПЛР та експрес-тести, захисні костюми і апарати ШВЛ, маски та респіратори. Паралельно ми максимально нарощуємо вітчизняне виробництво - починаємо виготовляти власні тест-системи ПЛР, а ще Україна щодня випускає 900 тисяч масок", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, з 6 квітня в Україні вступили в дію нові карантинні правила, згідно з якими заборонено з'являтися в громадських місцях без масок.

Також РБК-Україна писало, що у Кабміні більше схиляються до посилення карантину, ніж до пом'якшення. Поки уряд не має наміру пом'якшувати карантин в Україні через епідемію коронавіруса.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що зараз говорити про завершення карантину в Україні рано. Він також заявив, що Україна знаходиться на порозі піку епідемії.