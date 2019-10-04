Украина и Евросоюз призвали Россию вернуть захваченные корабли

Делегации Украины и Евросоюза в ОБСЕ призвали Россию вернуть захваченные в Керченском проливе украинские корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Дипломаты призвали РФ выполнить приказ Международного трибунала по морскому праву.

"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и немедленно освободить украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", вернув их в распоряжение Украины. Уважение международного права и принципов ОБСЕ остается основой для урегулирования конфликта, инициированного и поддерживаемого Россией", - заявил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях Игорь Лоссовский.

Сообщается, что Украина также призывает российскую сторону ускорить переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы относительно освобождения всех украинцев, которые незаконно удерживаются Россией, в том числе на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

С призывом к освобождению захваченных Россией кораблей выступила и делегация Европейского союза.

"Мы призываем Россию вернуть в распоряжение Украины три корабля, захваченные в Черном море 25 ноября прошлого года, в соответствии с приказом Международного трибунала по морскому праву. Мы также призываем Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход к Азовскому морю согласно международному праву. Уважение международных судебных решений является основополагающим для основанного на правилах международного порядка", - говорится в заявлении Европейского союза.

В ЕС также в очередной раз призвали Россию освободить более 70 украинских политических заключенных, незаконно удерживаемых в России и на Крымском полуострове.

Напомним, ранее министр обороны Андрей Загороднюк сообщал, что с Россией ведутся переговоры о возвращении захваченных в Керченском проливе украинских военных картеров, но, по его словам, пока рано говорить, будут ли украинские корабли возвращены.

В свою очередь в Кремле неохотно комментируют возвращение украинских кораблей, и уверяют, что это вопрос не поднимается.