Украина эвакуирует застрявших в Швеции украинцев

В четверг, 28 апреля, в Украину должны доставить застрявших в Швеции украинских граждан спецрейсом Стокгольм-Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Швеции.

Стоимость билета стартует от 5 836 гривен. Самолет вылетит из аэропорта "Арланда" в Стокгольме в 9:00.

"Открыта продажа билетов на спецрейс "Стокгольм-Киев" 28 апреля 2020 года. Приобрести билеты можно на официальной странице авиакомпании SkyUP Airlines", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, сегодня авиакомпания МАУ должна совершить спецрейс для эвакуации украинцев в связи с пандемией коронавируса по маршруту Майами-Киев. Перед полетом пассажиры должны дать согласие на двухнедельную обсервацию. Она будет включена в стоимость билета вместе с питанием.

Также ранее МИД назвал число украинцев, вернувшихся с начала пандемии. Кроме этого, на возвращении настаивают примерно 9 000 украинцев.

Ранее РБК-Украина писало, что граждан Украины, которые застряли в Непале, эвакуировал немецкий самолет, после чего украинцы смогли вернуться на родину транзитом через Минск.