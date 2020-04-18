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Из США в Украину запустят еще один спецрейс для эвакуации граждан

Новости » Коронавирус     18.04.2020 - 11:07
Из США в Украину запустят еще один спецрейс для эвакуации граждан
Фото: самолет МАУ (flyuia.com)

26 апреля МАУ выполнит рейс Майами-Киев

В воскресенье, 26 апреля, авиакомпания МАУ совершит спецрейс для эвакуации украинцев в связи с пандемией коронавируса по маршруту Майами-Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

Перед полетом пассажиры должны дать согласие на двухнедельную обсервацию. Она будет включена в стоимость билета вместе с питанием.

"Информируем о проведении авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" специального коммерческого рейса по маршруту Майами-Киев 26 апреля... В стоимость билета включена оплата за двухнедельную обсервацию с питанием. Обращаем Ваше внимание, что при приобретении авиабилетов обязательным требованием является предоставление согласия на проведение обсервации по возвращении в Украину.", - говорится в сообщении.

Напомним, в мире число смертей от коронавируса превысило 150 тыс. человек. США является лидером как по числу заболевших (более 700 тысяч), так и по числу умерших от COVID-19 (более 36 тысяч).

По состоянию на 18 апреля, в Украине уже подтверждено 5106 случаев COVID-19. При этом зафиксировано 133 летальных случая, а 275 пациентов выздоровели.

Отметим, по словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, остановленный на время карантина в Украине общественный транспорт заработает не раньше июня.

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