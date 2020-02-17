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Минздрав определился с объектом для размещения эвакуированных из Уханя

Новости » Общество     17.02.2020 - 15:24
Минздрав определился с объектом для размещения эвакуированных из Уханя
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Также определили запасное учреждение, где смогут разместиться украинцы

Министерство здравоохранения Украины определилось с основным и резервным объектами для размещения эвакуированных из Уханя (Китай) в связи со вспышкой коронавируса. Об этом на брифинге заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня есть два объекта, которые не могут быть названы.

"Но они определены. Один основной и один резервный, на случай если что-то произойдет в момент эвакуации", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский самолет вывезет из Уханя также граждан Аргентины. В частности, украинская сторона сообщила о согласии принять аргентинцев на борт самолета, который 18 февраля отправится в Китай.

По состоянию на 17 февраля жертвами коронавируса в Китае стали более 1700 человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548 человек. Из них в настоящий момент болеют 57 934 человека, в тяжелом состоянии - 10 644 человек.

За последние сутки в Китае умерли 105 человек и были выявлены 1,5 тысячи новых случаев заболевания.

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