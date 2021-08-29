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Украина эвакуировала из Афганистана более 650 человек, - МИД

Автор: Сергей Пышкин

После того как радикальное движение "Талибан" захватило территорию Афганистана - в Украину прибыли шесть эвакуационных самолетов. В целом страна вывела более 650 человек среди которых украинцы, иностранные журналисты, беженцы и международные правозащитники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Украина в тяжелые времена не оставляет своих граждан в беде и помогает другим", - отметил президент Владимир Зеленский.

Украина попала в круг стран Европы, которые успешно провели эвакуационные операции из Афганистана. Больше всего отличилась Великобритания, которая вывела из страны более 15 тысяч человек.

"Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом входит в шестерку топ-приоритетов Стратегии внешней политики", - добавил Кулеба.

Фото: список стран Европы, которые проводят эвакуационные операции с Афганистана facebook.com/UkraineMFA)

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