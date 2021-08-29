Україна евакуювала з Афганістану більше ніж 650 осіб, - МЗС

"Україна у важкі часи не залишає своїх громадян у біді та допомагає іншим", - відзначив президент Володимир Зеленський.

Україна потрапила до кола країн Європи, які успішно провели евакуаційні операції з Афганістану. Найбільше відзначилась Великобританія, яка вивела з країни більше ніж 15 тисяч осіб.

"Захист прав та інтересів громадян України за кордоном входить до шести топ-пріоритетів Стратегії зовнішньої політики", - додав Кулеба.

Фото: список країн Європи, які проводять евакуаційні операції з Афганістану (facebook.com/UkraineMFA)