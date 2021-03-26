Украина в этом году сыграет еще минимум 15 матчей: календарь

В этом году сборная Украины по футболу сыграет еще не менее 15 матчей. Матчи будут проводиться в рамках отбора на Чемпионат мира-2022, турнира Евро-2020, а также запланировано несколько товарищеских поединков.
Об этом говорится в сообщении на сайте Украинской ассоциации футбола.
В частности, ассоциация опубликовала календарь матчей сборной в 2021 году:
Отметим, на число матчей еще может повлиять выступление команды на Евро-2020. От успехов на этом турнире зависит, на какой стадии Украина завершит его. В плей-офф выходят первые две команды из каждой группы, 1/8 финала пройдет 26-29 июня, 1/4 - 2-3 июля, полуфиналы - 6-7 июля, финал - 11 июля.
Напомним, ранее УАФ приняла решение провести товарищеский матч Украина - Бахрейн 23 мая в Харькове.
До этого Спортивный арбитражный суд Лозанны отклонил апелляцию Украины на техническое поражение в матче против Швейцарии.