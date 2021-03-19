CAS отклонил апелляцию Украины на поражение в матче против Швейцарии
Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) отклонил апелляцию Украинской ассоциации футбола на техническое поражение сборной по футболу в матче Лиги наций против Швейцарии. В ноябре 2020 года Украине присудили техническое поражение, поскольку после случает COVID вся делегация была помещена на карантин.
Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.
В решении суд подтвердил решение УЕФА присудить украинской сборной 0:3 в матче со Швейцарией.
"CAS отклоняет апелляцию УАФ и подтверждает, что матч Швейцария - Украина объявлен выигранным со счетом 3:0", - говорится в решении.
Также сообщается, что УЕФА правильно истолковала свои же циркуляры, когда признала, что Украинская ассоциация футбола должна была нести ответственность за то, что матч не состоялся.
Напомним, 17 ноября 2020 должен был пройти последний тур в рамках Лиги наций между Украиной и Швейцарией, но по прибытию в страну украинскую делегацию всем составом отправили на карантин после нескольких положительных тестов на COVID. При этом команда заявляла о готовности сыграть, поскольку 13 игроков были здоровыми. В итоге Украине присудили техническое поражение.
В декабре 2020 украинская сторона обжаловала решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде Лозанны.