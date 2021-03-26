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Україна цього року зіграє ще мінімум 15 матчів: календар

Автор: РБК-Україна

Цього року збірна України з футболу зіграє ще не менше 15 матчів. Матчі проводитимуться в рамках відбору на Чемпіонат світу-2022, турніру Євро-2020, а також заплановано кілька товариських поєдинків.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Української асоціації футболу.

Зокрема, асоціація опублікувала календар матчів збірної в 2021 році:

  • 28.03. Україна - Фінляндія. ЧС-2022 (21.45, Київ)
  • 31.03. Україна - Казахстан. ЧС-2022 (21.45, Київ)
  • 23.05. Україна - Бахрейн. Товариський матч (Харків)
  • 03.06. Україна - Північна Ірландія. Товариський матч
  • 07.06. Україна - Кіпр. Товариський матч
  • 13.06. Нідерланди - Україна. Євро-2020 (22.00, Амстердам)
  • 17.06. Україна - Північна Македонія. Євро-2020 (16.00, Бухарест)
  • 21.06. Україна - Австрія. Євро-2020 (19.00, Бухарест)
  • 01.09. Казахстан - Україна. ЧС-2022 (17.00)
  • 04.09. Україна - Франція. ЧС-2022 (21.45)
  • 08.09. Чехія - Україна. Товариський матч
  • 09.10. Фінляндія - Україна. ЧС-2022 (19.00)
  • 12.10. Україна - Боснія і Герцеговина. ЧС-2022 (21.45)
  • 11.11. Україна - Болгарія. Товариський матч
  • 16.11. Боснія і Герцеговина - Україна. ЧС-2022 (21.45)

Зазначимо, на кількість матчів ще може вплинути виступ команди на Євро-2020. Від успіхів на цьому турнірі залежить, на якій стадії Україна завершить його. До плей-офф виходять перші дві команди з кожної групи, 1/8 фіналу пройде 26-29 червня, 1/4 - 2-3 липня, півфінали - 6-7 липня, фінал - 11 липня.

Нагадаємо, раніше УАФ прийняла рішення провести товариський матч Україна - Бахрейн 23 травня в Харкові.

До цього Спортивний арбітражний суд Лозанни відхилив апеляцію України на технічну поразку в матчі проти Швейцарії.

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