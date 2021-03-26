Україна цього року зіграє ще мінімум 15 матчів: календар

Цього року збірна України з футболу зіграє ще не менше 15 матчів. Матчі проводитимуться в рамках відбору на Чемпіонат світу-2022, турніру Євро-2020, а також заплановано кілька товариських поєдинків.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Української асоціації футболу.
Зокрема, асоціація опублікувала календар матчів збірної в 2021 році:
Зазначимо, на кількість матчів ще може вплинути виступ команди на Євро-2020. Від успіхів на цьому турнірі залежить, на якій стадії Україна завершить його. До плей-офф виходять перші дві команди з кожної групи, 1/8 фіналу пройде 26-29 червня, 1/4 - 2-3 липня, півфінали - 6-7 липня, фінал - 11 липня.
Нагадаємо, раніше УАФ прийняла рішення провести товариський матч Україна - Бахрейн 23 травня в Харкові.
До цього Спортивний арбітражний суд Лозанни відхилив апеляцію України на технічну поразку в матчі проти Швейцарії.