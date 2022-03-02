"Украина этого не простит": Ющенко эмоционально обратился к Путину и россиянам

Бывший президент Украины Виктор Ющенко обратился к российской власти, которая развязала полномастабшую войну против Украины. По его словам, россияне являются соучастниками, поскольку они поддерживают "преступный режим".

Свое обращение он опубликовал на личной странице в Facebook .

"Сегодня Украина в огне и пылает с востока до заката, с юга до полуночи. Погибают наши дети, женщины, мужчины и самые достойные солдаты и солдатки мира. Наш враг – московская хунта, русский фашистский режим, "русский мир", ушедший 7 дней назад оккупационной войной на мирную мою нацию и государство Украина", - написал Ющенко.

Третий президент подчеркнул, что Украина никогда не простит вторжение соседнего государства.

"Вы не "освободители" - вы чума, палачи, которые приносят мучения на святую Украинскую землю, вы поставляете смерть моей любимой украинской Нации и Государству. Вас никто не зовет и никто не хочет видеть вас ни в одном украинском доме, ни в одном украинском селе и городе", - заявил он.

Также Ющенко углубился в историю, и напомнил, где Россия оставила свой след.

"Хотят ли русские войны?". Сегодняшний ответ на этот ритуальный для России вопрос - ясный и короткий - "хотят!" "Хотят" и ведут эти войны в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Крыму, Донбассе... а до недавнего времени и в Нагорном Карабахе", - сказал Виктор Андреевич.

В заключении Ющенко обратился к президенту РФ с просьбой покончить "со своим маниакальным безумием способом, который ему самый доступный".