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"Україна цього не пробачить": Ющенко емоційно звернувся до Путіна та росіян

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Україна, Середа 02 березня 2022 11:21
"Україна цього не пробачить": Ющенко емоційно звернувся до Путіна та росіян Фото: третій президент України Віктор Ющенко (getty images)
Автор: Кароліна Гайдук

Колишній президент України Віктор Ющенко звернувся до російської влади, яка розв'язала повностабільну війну проти України. За його словами, росіяни є учасниками, оскільки вони підтримують "злочинний режим".

Своє звернення він опублікував на особистій сторінці в Facebook.

"Сьогодні Україна у вогні і палає зі сходу до заходу сонця, з півдня до півночі. Гинуть наші діти, жінки, чоловіки і найгідніші солдати та солдатки світу. Наш ворог – московська хунта, російський фашистський режим, "російський світ", що пішов 7 днів тому окупаційною війною на мирну мою націю та державу Україна", - написав Ющенко.

Третій президент наголосив, що Україна ніколи не пробачить вторгнення сусідньої держави.

"Ви не "визволителі" - ви чума, кати, які приносять муки на святу Українську землю, ви постачаєте смерть моєї улюбленої української Нації та Державі. Вас ніхто не кличе і ніхто не хоче бачити вас ні в одному українському домі, ні в одному українському селі та городе", - заявив він.

Також Ющенко заглибився в історію і нагадав, де Росія залишила свій слід.

"Чи хочуть російські війни?". Сьогоднішня відповідь на це ритуальне для Росії питання - ясне і коротке - "хочуть!" "Хочуть" і ведуть ці війни у ​​Придністров'ї, Південній Осетії, Абхазії, Криму, Донбасі... а донедавна і в Нагірному Карабаху", - сказав Віктор Андрійович.

Наприкінці Ющенко звернувся до президента РФ з проханням покінчити "зі своїм маніакальним божевіллям у спосіб, який йому найдоступніший".

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив з промовою щодо повномасштабної війни Росії проти України. За його словами, ця "огидна і варварська авантюра Путіна" повинна зазнати краху.

Також ми писали, що Путін ввів війська в Україну і почав операцію на Донбасі. Читайте, що відбувається зараз.

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