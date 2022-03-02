"Україна цього не пробачить": Ющенко емоційно звернувся до Путіна та росіян
Колишній президент України Віктор Ющенко звернувся до російської влади, яка розв'язала повностабільну війну проти України. За його словами, росіяни є учасниками, оскільки вони підтримують "злочинний режим".
Своє звернення він опублікував на особистій сторінці в Facebook.
"Сьогодні Україна у вогні і палає зі сходу до заходу сонця, з півдня до півночі. Гинуть наші діти, жінки, чоловіки і найгідніші солдати та солдатки світу. Наш ворог – московська хунта, російський фашистський режим, "російський світ", що пішов 7 днів тому окупаційною війною на мирну мою націю та державу Україна", - написав Ющенко.
Третій президент наголосив, що Україна ніколи не пробачить вторгнення сусідньої держави.
"Ви не "визволителі" - ви чума, кати, які приносять муки на святу Українську землю, ви постачаєте смерть моєї улюбленої української Нації та Державі. Вас ніхто не кличе і ніхто не хоче бачити вас ні в одному українському домі, ні в одному українському селі та городе", - заявив він.
Також Ющенко заглибився в історію і нагадав, де Росія залишила свій слід.
"Чи хочуть російські війни?". Сьогоднішня відповідь на це ритуальне для Росії питання - ясне і коротке - "хочуть!" "Хочуть" і ведуть ці війни у Придністров'ї, Південній Осетії, Абхазії, Криму, Донбасі... а донедавна і в Нагірному Карабаху", - сказав Віктор Андрійович.
Наприкінці Ющенко звернувся до президента РФ з проханням покінчити "зі своїм маніакальним божевіллям у спосіб, який йому найдоступніший".
Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив з промовою щодо повномасштабної війни Росії проти України. За його словами, ця "огидна і варварська авантюра Путіна" повинна зазнати краху.
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