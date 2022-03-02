"Україна цього не пробачить": Ющенко емоційно звернувся до Путіна та росіян

Колишній президент України Віктор Ющенко звернувся до російської влади, яка розв'язала повностабільну війну проти України. За його словами, росіяни є учасниками, оскільки вони підтримують "злочинний режим".

Своє звернення він опублікував на особистій сторінці в Facebook .

"Сьогодні Україна у вогні і палає зі сходу до заходу сонця, з півдня до півночі. Гинуть наші діти, жінки, чоловіки і найгідніші солдати та солдатки світу. Наш ворог – московська хунта, російський фашистський режим, "російський світ", що пішов 7 днів тому окупаційною війною на мирну мою націю та державу Україна", - написав Ющенко.

Третій президент наголосив, що Україна ніколи не пробачить вторгнення сусідньої держави.

"Ви не "визволителі" - ви чума, кати, які приносять муки на святу Українську землю, ви постачаєте смерть моєї улюбленої української Нації та Державі. Вас ніхто не кличе і ніхто не хоче бачити вас ні в одному українському домі, ні в одному українському селі та городе", - заявив він.

Також Ющенко заглибився в історію і нагадав, де Росія залишила свій слід.

"Чи хочуть російські війни?". Сьогоднішня відповідь на це ритуальне для Росії питання - ясне і коротке - "хочуть!" "Хочуть" і ведуть ці війни у ​​Придністров'ї, Південній Осетії, Абхазії, Криму, Донбасі... а донедавна і в Нагірному Карабаху", - сказав Віктор Андрійович.

Наприкінці Ющенко звернувся до президента РФ з проханням покінчити "зі своїм маніакальним божевіллям у спосіб, який йому найдоступніший".