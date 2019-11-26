ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина и Эстония усилят сотрудничество на международной арене

Новости » Политика     26.11.2019 - 12:29
Украина и Эстония усилят сотрудничество на международной арене
Фото: Керсти Кальюлайд и Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Эстония передаст опыт внедрения электронного управления и диджитализации

Украина и Эстония активизируют сотрудничество на международной арене, а также в сфере электронного управления и диджитализации. Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и эстонского лидера Керсти Кальюлайд, опубликованной на сайте президента.

Сообщается, что стороны договорились активизировать сотрудничество на международной арене, особенно во время непостоянного членства Эстонии в Совете безопасности ООН в 2020-2021 годах, с целью содействия уважению международного права, демократии, прав человека и верховенства права с учетом последствий российской агрессии против Украины.

Кроме того, Зеленский подчеркнул важность гуманитарной, финансовой, технической и другой помощи, которую оказывает Эстония, в частности медицинской реабилитации украинских военнослужащих, раненых на Донбассе.

В свою очередь, президент Кальюлайд подтвердила намерение Эстонии продолжать поддержку программы реформ в Украине и подчеркнула важность верховенства права как краеугольного камня развития и успеха Украины.

Также президенты договорились активизировать сотрудничество в области электронного управления и диджитализации публичного сектора, в том числе путем использования соответствующего опыта и лидерства Эстонии в этих сферах.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский едет в Эстонию и Литву с официальным визитом. Сегодня Зеленский проведет встречи с президентом Эстонии, со спикером парламента и премьер-министром. Визит в Литву состоится 27 ноября.

Президент Эстония заявила о необходимости преодоления коррупции в Украине
Новости Украины Владимир ЗеленскийЭстониясотрудничество
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь