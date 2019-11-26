Украина и Эстония усилят сотрудничество на международной арене

Фото: Керсти Кальюлайд и Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Эстония передаст опыт внедрения электронного управления и диджитализации

Украина и Эстония активизируют сотрудничество на международной арене, а также в сфере электронного управления и диджитализации. Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и эстонского лидера Керсти Кальюлайд, опубликованной на сайте президента.

Сообщается, что стороны договорились активизировать сотрудничество на международной арене, особенно во время непостоянного членства Эстонии в Совете безопасности ООН в 2020-2021 годах, с целью содействия уважению международного права, демократии, прав человека и верховенства права с учетом последствий российской агрессии против Украины.

Кроме того, Зеленский подчеркнул важность гуманитарной, финансовой, технической и другой помощи, которую оказывает Эстония, в частности медицинской реабилитации украинских военнослужащих, раненых на Донбассе.

В свою очередь, президент Кальюлайд подтвердила намерение Эстонии продолжать поддержку программы реформ в Украине и подчеркнула важность верховенства права как краеугольного камня развития и успеха Украины.

Также президенты договорились активизировать сотрудничество в области электронного управления и диджитализации публичного сектора, в том числе путем использования соответствующего опыта и лидерства Эстонии в этих сферах.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский едет в Эстонию и Литву с официальным визитом. Сегодня Зеленский проведет встречи с президентом Эстонии, со спикером парламента и премьер-министром. Визит в Литву состоится 27 ноября.