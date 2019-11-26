ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна та Естонія посилять співпрацю на міжнародній арені

Новини » Політика     26.11.2019 - 12:29
Україна та Естонія посилять співпрацю на міжнародній арені
Фото: Керсті Кальюлайд і Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Естонія передасть досвід впровадження електронного урядування та диджиталізації

Україна і Естонія активізують співпрацю на міжнародній арені, а також у сфері електронного урядування та диджиталізації. Про це йдеться в спільній заяві президента України Володимира Зеленського та естонського лідера Керсті Кальюлайд, опублікованій на сайті президента.

Повідомляється, що сторони домовилися активізувати співпрацю на міжнародній арені, особливо під час непостійного членства Естонії в Раді безпеки ООН у 2020-2021 роках, з метою сприяння повазі міжнародного права, демократії, прав людини і верховенства права з урахуванням наслідків російської агресії проти України.

Крім того, Зеленський підкреслив важливість гуманітарної, фінансової, технічної та іншої допомоги, яку надає Естонія, зокрема медичної реабілітації українських військовослужбовців, поранених на Донбасі.

У свою чергу, президент Кальюлайд підтвердила намір Естонії продовжувати підтримку програми реформ в Україні та підкреслила важливість верховенства права як наріжного каменю розвитку і успіху України.

Також президенти домовилися активізувати співробітництво у сфері електронного урядування та диджиталізації публічного сектора, у тому числі шляхом використання відповідного досвіду та лідерства Естонії у цих сферах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський їде в Естонію та Литву з офіційним візитом. Сьогодні Зеленський проведе зустрічі з президентом Естонії, зі спікером парламенту та прем'єр-міністром. Візит до Литви відбудеться 27 листопада.

Президент Естонія заявила про необхідність подолання корупції в Україні
Новини України Володимир ЗеленськийЭстониясотрудничество
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся