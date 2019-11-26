Україна та Естонія посилять співпрацю на міжнародній арені

Фото: Керсті Кальюлайд і Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Естонія передасть досвід впровадження електронного урядування та диджиталізації

Україна і Естонія активізують співпрацю на міжнародній арені, а також у сфері електронного урядування та диджиталізації. Про це йдеться в спільній заяві президента України Володимира Зеленського та естонського лідера Керсті Кальюлайд, опублікованій на сайті президента.

Повідомляється, що сторони домовилися активізувати співпрацю на міжнародній арені, особливо під час непостійного членства Естонії в Раді безпеки ООН у 2020-2021 роках, з метою сприяння повазі міжнародного права, демократії, прав людини і верховенства права з урахуванням наслідків російської агресії проти України.

Крім того, Зеленський підкреслив важливість гуманітарної, фінансової, технічної та іншої допомоги, яку надає Естонія, зокрема медичної реабілітації українських військовослужбовців, поранених на Донбасі.

У свою чергу, президент Кальюлайд підтвердила намір Естонії продовжувати підтримку програми реформ в Україні та підкреслила важливість верховенства права як наріжного каменю розвитку і успіху України.

Також президенти домовилися активізувати співробітництво у сфері електронного урядування та диджиталізації публічного сектора, у тому числі шляхом використання відповідного досвіду та лідерства Естонії у цих сферах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський їде в Естонію та Литву з офіційним візитом. Сьогодні Зеленський проведе зустрічі з президентом Естонії, зі спікером парламенту та прем'єр-міністром. Візит до Литви відбудеться 27 листопада.