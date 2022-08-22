Украина и Эстония согласовали шаги по визовому бану для россиян в ЕС

Украина и Эстония согласовали дальнейшие шаги в отношении возможного запрета на выдачу виз российским туристам для поездок в страны Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Мы договорились, что российским туристам нужно запретить въезд в ЕС, и согласовали наши дальнейшие совместные шаги в этом направлении. Мы также обсудили Специальный трибунал для привлечения к ответственности российского руководства и следующий пакет санкций ЕС в отношении России", - добавил министр.

В частности, он провел переговоры с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

Напомним, именно Эстония является одним из наиболее активных инициаторов визового бана для граждан Российской Федерации. И предлагает ввести его уже в восьмом пакете свете.

В то же время в самом Евросоюзе данную инициативу не считают хорошей идеей.

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