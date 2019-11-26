Украина и Эстония подписали договор о сотрудничестве

Фото: Андрей Загороднюк и Юри Луйк (mil.gov.ua)

Документ определяет сотрудничество по разработке концепции терробороны Украины

Украина и Эстония подписали договор о намерениях по сотрудничеству в сфере территориальной обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, министр обороны Украины Андрей Загороднюк и его эстонский коллега й Юри Луйк во время встречи в Таллинне обсудили направления сотрудничества между оборонными ведомствами.

"По результатам встречи была подписана Декларация о намерениях по сотрудничеству в сфере территориальной обороны", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что подписанный документ определяет сотрудничество в направлении разработки концепции территориальной обороны Украины и практической имплементации пилотного проекта в этой сфере.

"Разработку проекта концепции территориальной обороны Украины планируется осуществить с учетом опыта создания и функционирования Эстонского союза обороны и добровольческой национальной оборонной организации Эстонской Республики", - заявили в Минобороны.

Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк обсудил состояние и перспективы оборонного сотрудничества с министром национальной обороны Канады Харджитом Сингхом Саджаном. Загороднюк поблагодарил канадского коллегу за всестороннюю помощь ВСУ со стороны оборонного ведомства Канады.