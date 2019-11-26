ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина и Эстония подписали договор о сотрудничестве

Новости » Политика     26.11.2019 - 22:22
Украина и Эстония подписали договор о сотрудничестве
Фото: Андрей Загороднюк и Юри Луйк (mil.gov.ua)

Документ определяет сотрудничество по разработке концепции терробороны Украины

Украина и Эстония подписали договор о намерениях по сотрудничеству в сфере территориальной обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, министр обороны Украины Андрей Загороднюк и его эстонский коллега й Юри Луйк во время встречи в Таллинне обсудили направления сотрудничества между оборонными ведомствами.

"По результатам встречи была подписана Декларация о намерениях по сотрудничеству в сфере территориальной обороны", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что подписанный документ определяет сотрудничество в направлении разработки концепции территориальной обороны Украины и практической имплементации пилотного проекта в этой сфере.

"Разработку проекта концепции территориальной обороны Украины планируется осуществить с учетом опыта создания и функционирования Эстонского союза обороны и добровольческой национальной оборонной организации Эстонской Республики", - заявили в Минобороны.

Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк обсудил состояние и перспективы оборонного сотрудничества с министром национальной обороны Канады Харджитом Сингхом Саджаном. Загороднюк поблагодарил канадского коллегу за всестороннюю помощь ВСУ со стороны оборонного ведомства Канады.

Украина и Эстония договорились о сотрудничестве в сфере цифровых трансформаций В Украине проходит спецоперация по ликвидации крупного наркосиндиката
Новости Украины Министерство обороны УкраиныУкраинаЭстония
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь