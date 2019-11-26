Україна та Естонія підписали договір про співпрацю

Фото: Андрій Загороднюк та Юрі Луйк (mil.gov.ua)

Документ визначає співпрацю щодо розробки концепції тероборони України

Україна та Естонія підписали договір про наміри щодо співробітництва у сфері територіальної оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, міністр оборони України Андрій Загороднюк та його естонський колега ї Юрі Луйк під час зустрічі у Таллінні обговорили напрями у співпраці між оборонними відомствами.

"За результатами зустрічі було підписано Декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері територіальної оборони", - додали у відомстві.

Зазначається, що підписаний документ визначає співпрацю у напрямку розробки концепції територіальної оборони України та практичної імплементації пілотного проєкту в цій сфері.

"Розробку проєкту концепції територіальної оборони України планується здійснити з урахуванням досвіду утворення та функціонування Естонської спілки оборони і добровольчої національної оборонної організації Естонської Республіки", - заявили в Міноборони.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк обговорив стан і перспективи оборонного співробітництва з міністром національної оборони Канади Харджитом Сінгхом Саджаном. Загороднюк подякував канадському колезі за всебічну допомогу ЗСУ з боку оборонного відомства Канади.