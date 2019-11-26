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Украина и Эстония договорились о сотрудничестве в сфере цифровых трансформаций

Новости » Политика     26.11.2019 - 18:24
Украина и Эстония договорились о сотрудничестве в сфере цифровых трансформаций
Фото: встреча Владимира Зеленского и Керсти Кальюлайд (president.gov.ua)

Цель содействия также является совершенствование системы предоставления электронных административных услуг

В Таллинне Украина и Эстония договорились о сотрудничестве в сфере цифровых трансформаций в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Офиса президента.

Сообщается, что целью Меморандума является создание и развитие механизмов сотрудничества, направленных на определение общего видения и общих действий для устойчивого цифрового развития.

"Рад сообщить, что сегодня вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров и министр внешней торговли и информационных технологий Эстонской Республики Каймар Кару подпишут очень важный меморандум, который открывает совершенно новую эру в украинско-эстонских цифровых отношениях", - говорил перед подписанием Зеленский.

Также документ подразумевает содействие совершенствованию системы предоставления электронных административных услуг, развития электронных доверительных услуг и услуг по электронной идентификации, построении эффективной модели управления самостоятельной и связанной IТ-инфраструктуры, а также ее связи с европейскими кибер-центрами, обеспечению прав граждан на доступ к публичной информации

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Эстонскую республику.

Ранее Зеленский заявлял, что планирует в октябре этого года осуществить официальный визит в Эстонии. Отмечалось, что во время визита президент планирует перенять опыт Эстонии по модернизации правительства, диджитализации и киберзащите.

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