ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна та Естонія домовилися про співпрацю у сфері цифрових трансформацій

Новини » Політика     26.11.2019 - 18:24
Україна та Естонія домовилися про співпрацю у сфері цифрових трансформацій
Фото: зустріч Володимира Зеленського та Керсті Кальюлайд (president.gov.ua)

На меті також сприяння удосконаленню системи надання електронних та адміністративних послуг

У Таллінні Україна та Естонія домовилися про співпрацю у сфері цифрових трансформацій в присутності президента України Володимира Зеленського та президента Естонської Республіки Керсті Кальюлайд.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Офісу президента.

Зазначається, що метою Меморандуму є створення та розвиток механізмів співпраці, спрямованих на визначення спільного бачення та спільних дій для сталого цифрового розвитку.

"Радий повідомити, що сьогодні віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров і міністр зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій Естонської Республіки Каймар Кару підпишуть дуже важливий меморандум, який відкриває зовсім нову еру в українсько-естонських цифрових відносинах", - казав Зеленський напередодніі.

Також документ має на меті сприяння удосконаленню системи надання електронних та адміністративних послуг, розвитку електронних довірчих послуг та послуг з електронної ідентифікації, побудові ефективної моделі управління кіберзахистом та пов’язаної ІТ-інфраструктури, а також її зв’язку з європейськими кібер-центрами, забезпеченню прав громадян на доступ до публічної інформації.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Естонської республіки.

Раніше Зеленський заявляв, що планує у жовтні цього року здійснити офіційний візит до Естонії. Зазначалося, що під час візиту президент планує перейняти досвід Естонії у модернізації уряду, діджіталізації і кіберзахисті.

В Україні проходить спецоперація з ліквідації великого наркосиндикату Сенатор Кеннеді відмовився від слів про втручання України у вибори США
Новини України УкраїнаЭстония
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся