Украина в ЕСПЧ пытается доказать контроль России над Крымом еще до аннексии

Фото: заседание ЕСПЧ (echr.coe.int)

Украина в иске утверждает, что РФ ответственна за пытки и похищения еще в феврале 2014

Украина в иске против России, который касается аннексии Крыма, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) пытается доказать, что РФ контролировала полуостров еще до аннексии в марте 2014 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью судьи ЕСПЧ Анны Юдковской "Европейской правде".

По ее словам, в деле об аннексии Крыма говорится также о существенных нарушениях прав человека, которые произошли из-за контроля России над полуостровом еще в конце февраля и в начале марта 2014 года. Речь идет, в частности, о похищениях и пытках.

"А ключевой вопрос, который должна решить Большая палата ЕСПЧ - контролировала ли Россия Крым еще до момента аннексии. То есть можно говорить об эффективном контроле РФ на территории Крыма до принятия Госдумой соответствующего закона 27 марта 2014", - добавила Юдковская.

Напомним, в конце августа ЕСПЧ зарегистрировал новый иск Украины против России. Дело касается нарушений прав украинцев, которые незаконно удерживались в Крыму и РФ.

Отметим, ранее также сообщалось, что репутация самой Украины находится под угрозой, так как решения ЕСПЧ практически не выполняются.