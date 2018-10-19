В Украине практически не выполняются решения ЕСПЧ

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В связи с невыполнением решений суда репутация Украины под угрозой, заявили в ЕСПЧ

Руководитель отдела Департамента исполнения решений Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) Павел Пушкарь заявил, что репутация Украины под угрозой, так как решения ЕСПЧ практически не выполняются. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.

"Репутация Украины под угрозой, так как решение ЕСПЧ практически не выполняются в нашем государстве. Поэтому вместе мы должны это исправить. Я сообщила, что в Украине уже сделали "реестр" граждан, которым государство должно средства по решениям иностранных юрисдикционных органов. Эта "живая" очередь убирает коррупционную составляющую и дает возможность отследить перспективы возмещения. Ежегодно Украина увеличивает финансирование этого направления, чем уменьшает долг перед гражданами", - сообщила Денисова.

Стороны также обсудили функционирования национального превентивного механизма. По словам Денисовой, защита социальных прав является приоритетным направлением деятельности омбудсмена и Совета Европы.

Также в ходе встречи собеседники отдельно договорились о работе над имплементацией практики ЕСПЧ в национальную правовую систему.

Напомним, ранее в Министерстве юстиции заявили, что количество исков граждан Украины против государства с начала 2014 значительно уменьшилось. На сегодня Украина сегодня не является лидером по количеству исковых заявлений, которые подают граждане против государства. В то же время лидирующие позиции в этом занимает Россия.